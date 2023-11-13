"Систематичний тероризм": в ОП відреагували на обстріл окупантами цивільного авто в Херсоні

Сьогодні, 13 листопада, у передмісті Херсона російські окупанти обстріляли з артилерії цивільний автомобіль, в якому родина поверталася з медогляду двомісячного немовляти.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на злочинний обстріл РФ.

"Російські терористи обстріляли передмістя Херсона, поранено двомісячну дитину та її маму, загинув чоловік. Люди їхали з медогляду. Росіяни точно розуміли, що авто – цивільне. Систематичний тероризм – це те, як воює Росія", – зазначив Єрмак.

У Херсоні окупанти обстріляли авто з двомісячним немовлям

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що 5 листопада окупанти атакували Херсонську область 87 авіабомбами – це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.

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