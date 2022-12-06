Німеччина відмовилась передавати Україні системи Patriot - Міноборони Польщі

Раніше тривали дискусії щодо розміщення цих систем ППО на заході України.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи Patriot. Ці установки будуть розгорнуті в Польщі.
Про це він повідомив у Twitter.
Блащак повідомив, що він розмовляв зі своєю німецькою колегою, і рішення не змінилося. Україні таки не передадуть системи Patriot.
"Розміщення Patriot на заході України підвищило б безпеку поляків та українців. Отже, ми розпочинаємо робочі домовленості щодо розміщення пускової установки в Польщі і підключення її до нашої командної системи", - повідомив Блащак.
Po rozmowie z MON,z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia . Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w i wpięcia ich w nasz system dowodzenia— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022
Дискусії щодо передавання ЗРК Patriot Україні
Голова польського уряду Матеуш Моравецький закликав керівництво Німеччини передати Україні ЗРК Patriot, які Берлін запропонував Варшаві після трагічного випадку у Пшеводові. В Німеччині пообіцяли подумати над цим питанням, проте таки ухвалили негативне рішення.
Також Дмитро Кулеба заявляв, що Київ розпочав переговори з Німеччиною про надання систем протиповітряної оборони Patriot.
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