Німеччина відмовилась передавати Україні системи Patriot - Міноборони Польщі

Раніше тривали дискусії щодо розміщення цих систем ППО на заході України.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи Patriot. Ці установки будуть розгорнуті в Польщі.

Про це він повідомив у Twitter.

Блащак повідомив, що він розмовляв зі своєю німецькою колегою, і рішення не змінилося. Україні таки не передадуть системи Patriot.

"Розміщення Patriot на заході України підвищило б безпеку поляків та українців. Отже, ми розпочинаємо робочі домовленості щодо розміщення пускової установки в Польщі і підключення її до нашої командної системи", - повідомив Блащак.

Po rozmowie z MON,z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia . Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w i wpięcia ich w nasz system dowodzenia — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022

Дискусії щодо передавання ЗРК Patriot Україні

Голова польського уряду Матеуш Моравецький закликав керівництво Німеччини передати Україні ЗРК Patriot, які Берлін запропонував Варшаві після трагічного випадку у Пшеводові. В Німеччині пообіцяли подумати над цим питанням, проте таки ухвалили негативне рішення.

Також Дмитро Кулеба заявляв, що Київ розпочав переговори з Німеччиною про надання систем протиповітряної оборони Patriot.

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