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Системи Patriot не допоможуть Україні проти крилатих ракет і безпілотників: у США пояснили чому

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Системи Patriot не допоможуть Україні проти крилатих ракет і безпілотників: у США пояснили чому

Фото: commons.wikimedia.org

Кірбі наголосив, що гіперзвукові ракети загалом дуже складно перехопити.

Системи ППО Patriot не допоможуть Україні боротися проти російських крилатих ракет.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.

За його словами, ЗРК Patriot розроблені для перехоплення балістичних ракет, а російські сили використовують в Україні крилаті ракети та безпілотники.

"Система Patriot розроблена для перехоплення балістичних ракет, вона не така ефективна проти крилатих ракет, і точно вона не буде ефективна проти дронів. Гіперзвукові ракети загалом дуже складно перехопити", – сказав Кірбі.

Водночас він зазначив, що українці виконали "чудову роботу " з різними засобами ППО.

Нагадаємо, що протягом цієї доби окупанти здійснили пуск 84 ракет різного базування. 34 ракети було знищено, ще 8 не досягли своїх цілей. Також ворог використав 8 безпілотників типу Shahed-136, половину з яких було збито.

Раніше міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon сказав, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України. Але згодом Міноборони Польщі це спростувало, сказавши про "труднощі перекладу".

У ЗСУ спростували, що системи Patriot вже прибули до України.

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Дата публікації
Перегляди
3095
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