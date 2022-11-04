Системи ППО і танки нададуть США в черговому пакети допомоги: коли очікувати

Системи ППО і танки нададуть США в черговому пакети допомоги, йдеться в ТСН.

Пакет військової допомоги на суму близько 400 мільйонів доларів Сполучені Штати сьогодні виділили Україні, про це офіційно повідомили у Пентагоні. У ньому відповідь на нагальні загрози, з якими стикаються сили оборони України - протиповітряні системи та танки Т-72.

Конкретно цей пакет допомоги належить до тієї програми, за якою зброю замовляють у виробника. Тобто Сполучені Штати оплатять її відновлення. Адже, напевне, найважливішими пунктами цього пакету є танки Т72В, які не є новими, але уряд Сполучених Штатів дасть гроші на їхній ремонт. Їм нову оптику, системи зв’язку та посилення броні.

Фізично ці машини є у Чехії, є домовленість із владою Чехії і 47 машин буде виділено Україні. Як сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, вони розраховують, що це замовлення буде готове у грудні-на початку січня.

Ще один цікавий пункт цього пакету - це системи протиповітряної оборони “ХОК” - абревіатура, яка водночас англійською означає яструб. Ці системи вже зняті із озброєння у Сполучених Штатах. Видання “Ньюзвік” цитує експерта з ракетних систем Тома Карако, який каже, що “ХОК” є попередником таких американських систем ППО як “Патріот”, які нині є на озброєні США. Точніше “Хоки” стали згодом технічним доповненням до Патріотів.

Це не найсучасніша техніка, але вона є в наявності, і потребує лише ремонту і переобладнання. “Це танки, які українці знають, як використовувати на полі бою. Знову ж таки, ми надаємо їх у координації з Нідерландами і Чеською республікою. “Хок” - це керована ракета класу "земля-повітря" середньої дальності, яка має більший радіус дії, ніж "Стінгер", який ми надали раніше цього року, тож вона допомагатиме українцям надалі на полі бою”, - зазначає заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Також у цьому пакеті військової допомоги є і сучасні засоби - такі як 1100 безпілотників “Фенікс-гост”, це безпілотники-привиди, 40 броньованих річкових катерів і сучасні засоби зв’язку.

Також закладені гроші на відновлення 250 броньованих машин, а ще гроші на навчання, обслуговування та підтримку персоналу.

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