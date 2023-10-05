Системи ППО та далекобійна зброя: Зеленський розповів, яку допомогу Україна отримає від союзників

Українські воїни отримають також більше артилерії.

Союзники пообіцяли Україні ще більше зброї, зокрема, йдеться про нові системи ППО від Іспанії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

"Завершуємо цей довгий і насичений день. День саміту Європейської політичної спільноти. Багато зустрічей, важливі переговори", - сказав він.

Крім того, українські воїни отримають більше артилерії та далекобійної зброї.

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"Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом", - зазначив президент.

Як ми писали раніше, Україна внаслідок візиту українського лідера Володимира Зеленського до Іспанії отримає пускові установки ЗРК Hawk.

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