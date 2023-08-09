"Системно вибивають ворога": ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку і завдали окупантам втрат

Росіяни втратили за добу на Таврійському напрямку майже дві роти убитими і пораненими, а також десятки одиниць озброєння і техніки.

Сили оборони України на Таврійському напрямку системно вибивають окупантів з позицій та просуваються вперед, завдаючи ворогу втрат.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Мережі 9 серпня.

"Триває бойова робота Сил оборони на Таврійському напрямку. Наші воїни системно вибивають ворога з позицій. Є просування вперед", – йдеться в заяві.

Втрати росіян на Таврійському напрямку

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Тарнавський поінформував, що українські артилерійські підрозділи Таврійського напрямку за добу виконали 1316 вогневих завдань. Внаслідок дій українських захисників російські загарбники втратили майже дві роти солдат убитими і пораненими.

Знищено 24 одиниці російської військової техніки:

1 танк,

16 бойових броньованих машин,

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б",

самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика",

гармату 2А36 "Гіацинт-Б",

міномет 2С4 "Тюльпан",

автомобільну техніку,

3 склади боєприпасів.

"Продовжуємо працювати. Вірте у наших воїнів", – резюмував Тарнавський.

Нагадаємо, станом на 9 серпня ЗСУ продовжують наступати на східному та південному напрямках, повідомили у Генштабі. Сили оборони мають частковий успіх у районі Урожайного, Приютного та Вербового на Запоріжжі, закріплюються на досягнутих рубежах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Через український наступ різко збільшилась ліквідація ворога! Деталі від Генштабу"

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