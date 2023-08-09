"Системно вибивають ворога": ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку і завдали окупантам втрат

Росіяни втратили за добу на Таврійському напрямку майже дві роти убитими і пораненими, а також десятки одиниць озброєння і техніки.
Сили оборони України на Таврійському напрямку системно вибивають окупантів з позицій та просуваються вперед, завдаючи ворогу втрат.
Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Мережі 9 серпня.
"Триває бойова робота Сил оборони на Таврійському напрямку. Наші воїни системно вибивають ворога з позицій. Є просування вперед", – йдеться в заяві.
Втрати росіян на Таврійському напрямку
Тарнавський поінформував, що українські артилерійські підрозділи Таврійського напрямку за добу виконали 1316 вогневих завдань. Внаслідок дій українських захисників російські загарбники втратили майже дві роти солдат убитими і пораненими.
Знищено 24 одиниці російської військової техніки:
- 1 танк,
- 16 бойових броньованих машин,
- 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б",
- самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика",
- гармату 2А36 "Гіацинт-Б",
- міномет 2С4 "Тюльпан",
- автомобільну техніку,
- 3 склади боєприпасів.
"Продовжуємо працювати. Вірте у наших воїнів", – резюмував Тарнавський.
Нагадаємо, станом на 9 серпня ЗСУ продовжують наступати на східному та південному напрямках, повідомили у Генштабі. Сили оборони мають частковий успіх у районі Урожайного, Приютного та Вербового на Запоріжжі, закріплюються на досягнутих рубежах.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Через український наступ різко збільшилась ліквідація ворога! Деталі від Генштабу"
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