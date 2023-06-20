Системно виконували завдання Москви: СБУ повідомила про підозру трьом посадовцям-окупантам

Зараз усі вони переховуються від правосуддя на території Росії.

Служба безпеки України повідомила про підозру трьом посадовцям-окупантам, серед яких був очільник окупаційного “Донбасгазу”.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці задокументували злочини ще трьох громадян РФ, які очолили загарбницькі органи в тимчасово захоплених районах України, а також публічно виправдовували російську збройну агресію.

На Донеччині повідомлено про підозру так званому “гендиректорові концерну Донбасгаз” Андрію Іченку. Його було призначено на “посаду” 2018 року за особистої протекції терориста Пушиліна.

“З цього часу Іченко виконував завдання москви щодо забезпечення постачань російського газу ватажкам терористичної організації “днр”. Крім цього, зловмисник виконував “рознарядки” країни-агресора щодо поповнення лав окупаційних угруповань рф за рахунок працівників “Донбасгазу”, - розповіли в СБУ.

На Запоріжжі водночас було ідентифіковано російського пропагандиста, який очолив створену загарбниками “Розівську селищну адміністрацію”. Ним виявився росіянин Андрій Маркін.

Він став відомим, як автор книг про тактику ведення бою в міських умовах та організатор низки реконструкцій часів Другої світової війни. На початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав збройну агресію РФ проти України.

На “посаду” його призначив гауляйтер Балицький, який є прихильником “творчості” Маркіна. В лавах окупаційного органу він організовував проведення псевдореферендуму в тимчасово захопленому селищі.

“На підставі зібраних доказів обом фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Крім того, задокументовано підривну діяльність громадянина рф Сергія Савчука – пропагандиста російських інформресурсів “РИА Новости” і “Звезда”. Наразі фігуранти переховуються від правосуддя на території країни-агресора і в тимчасово захоплених регіонах України. Тривають процесуальні дії для притягнення їх до відповідальності”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що Росія перемістила ракетний комплекс “Бал” до кордону з Україною.

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