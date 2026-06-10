Сітки не врятували: українські "Фламінго" вдруге уразили завод із компонентами для дронів і ракет РФ

Ракета "Фламінго" (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго" вдруге за трохи понад місяць уразили російський завод АО "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах. Підприємство розташоване приблизно за 1000 км від України та відоме, зокрема, виробництвом завадозахищених антен "Комета".

Про це повідомляє видання Defense Express.

У Мережі з’явилися фото й відео, на яких зафіксовано проліт ракети та наслідки влучання по головній адміністративній будівлі підприємства. Після удару на території заводу спалахнула пожежа.

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Скільки саме ракет було залучено до атаки, наразі невідомо. Російська сторона не розкриває деталей удару й не повідомляє даних про нібито збиті цілі. Водночас глава Чувашії Олег Ніколаєв заявив про трьох постраждалих.

Це вже друга атака "Фламінго" по цьому підприємству. Попередній удар по АО "ВНИИР-Прогресс" був 5 травня: тоді, за наявними даними, застосували шість ракет, одна з яких влучила в ціль.

Після попередніх атак росіяни, схоже, намагалися додатково захистити завод від ударів дронів. На будівлях встановили антидронові сітки, а на території підприємства помітили вежі з натягнутими між ними захисними конструкціями.

Вежі із натягнутими сітками над АО "ВНИИР-Прогресс". / © ASTRA

Однак цього разу ціль уразили не далекобійними безпілотниками, а крилатою ракетою. Такий вибір може бути пов’язаний із більшою бойовою частиною "Фламінго", яка здатна завдати об’єкту значно серйозніших руйнувань.

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Повторний удар по заводу в Чебоксарах також може свідчити про проблеми РФ із прикриттям усіх важливих військових підприємств засобами ППО, особливо на великій відстані від кордону з Україною.

Раніше росіяни накрили завод металевими конструкціями для захисту. / © російські телеграм-канали

Удар "Фламінго" по РФ: останні новини

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар українських FP-5 Flamingo по воєнному заводу в Чебоксарах і показав відео влучання. За його словами, підприємство забезпечувало російську армію компонентами для дронів і ракет.

"Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет", — заявив Зеленський.

Тієї ж ночі українські сили також завдали удару по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ, розташованому приблизно за 900 км від фронту.

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Крім того, в ніч проти 10 червня вибухи лунали в кількох регіонах Росії. У низці областей запроваджували режим ракетної небезпеки, а в аеропортах Іжевська, Пермі, Казані, Саратова, Самари та Нижнього Новгорода запроваджували тимчасові обмеження.

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