Ситуація біля Бахмута: командир з 92-ї ОШБ оцінив, чи може РФ отримати успіхи

За його словами, нещодавно окупанти проводили активні штурмові дії біля Кліщіївки. Вони залучили БМП і танки, багато підготовлених штурмовиків.

За останні два тижні, попри великі зусилля, російські окупанти не отримали тактичних успіхів біля Бахмута.

Про це заявив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, передає "Еспресо".

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За його словами, противник зберігає можливість для вчинення ударно-штурмових дій, наполегливо й хвилями проводячи наступальні дії на окремих відтинках. Проте за останні два тижні росіяни не мають тактичних успіхів на полі бою.

"Силам оборони вдається своєчасно виявляти противника й завдавати суттєвого ураження, що приводить до втрат значної кількості особового складу окупантів. Дії ЗСУ дають можливість нищити легкоброньовану та броньовану техніку, артилерійські засоби противника. Сили оборони тримають відтинок, противник не буде мати тактичних успіхів у майбутньому", – запевнив Федоренко.

За його словами, нещодавно окупанти проводили активні штурмові дії біля Кліщіївки. Вони залучили БМП і танки, багато підготовлених штурмовиків.

"Силам оборони вдалося відбити атаку. Тільки нашому підрозділу вдалося знищити вщент 4 БМП, підбити танк, знищити БМД та ще 2 танки. FPV-дрони зіграли у відбитті атак з боку противника суттєву роль", – підсумував командир.