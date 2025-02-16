Ситуація біля Куп'янська: чи може ворог найближчим часом здійснити наступ на місто

"В лоба" взяти, тому намагаються взяти "у кліщі".

Росіяни намагаються оточити Куп'янськ. На Північному напрямку ворогу вдалось створити плацдарм для наступу.

Про це сказав командир групи спеціального призначення окремого загону "Тайфун" НГУ.

Але східний та північний напрямок потужно тримається. Противник доволі далеко від міста.

"Найближчим часом наступ на місто ворогові не світить зовсім", - зазначив командир.

Раніше стало відомо, що ситуація на Куп'янському напрямку, на плацдармах в районі Дворічної та Новомлинська, не стає кращою для українських захисників. Противник має певні успіхи на правому березі річки Оскіл, просувається вперед та закріплюється на нових позиціях.

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