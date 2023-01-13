"Ситуація була складною": Резніков розповів, що відбувається у Соледарі

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував перебіг битв за Соледар Донецької області. Він заявив, що ситуація в населеному пункті була дуже складною, але контрольованою.

Про це він повідомив сьогодні, 13 січня, в інтерв'ю каналу ВВС.

За словами Резнікова, на цій ділянці фронту воювали найманці з "Групи Вагнера", які організовували атаки "хвиля за хвилею за хвилею", що призвело до великої кількості втрат у лавах ворога.

Однак керівник "вагнерівців" Євген Пригожин не зважає на втрати, намагаючись довести, що його бойовики борються краще, ніж регулярна російська армія.

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"Група Вагнера має надати якісь докази, щоб заявити, що вони кращі, ніж регулярні збройні сили Російської Федерації", — зазначив Резніков.

На думку міністра, для Росії наразі кожне досягнення на фронті матиме надзвичайно символічне значення, оскільки за останні місяці збройні сили РФ зазнали невдач.

Ситуація в Соледарі

Місто Соледар Бахмутського району є найзапеклішою ділянкою фронту. Росіяни, які не мають особливих успіхів у війні, намагаються вийти на кордони Донецької області.

Очільник ЧВК "Вагнера" Євген Пригожин, найманці якого штурмують Бахмутський напрямок, вже декілька разів заявляв про "взяття" Соледара. Проте, це не відповідає дійсності.

У районі Соледара тривають бої, противник безуспішно намагається прорвати оборону та зазнає значних втрат. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додала, що підступи до міста фактично всіяні тілами вбитих російських військових.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що навіть за можливого захоплення Соледара, росіяни не зможуть оточити Бахмут, який і є їхньою справжньою метою.

Зеленський за 12 січня: питання номер один – Соледар, Бахмут, боротьба за Донецький напрямок