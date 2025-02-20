Ситуація далека від стабільної: експерт назвав критичні точки на фронті

Наразі ситуація на фронті далека від стабільної. Зокрема, важка ситуація склалася в районі Торецька та Часового Яру в Донецькій області. Кризові наслідки може мати ситуація, яка зараз розгортається на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо".

Селезньов зауважив, що найбільше впливає на ситуацію на полі бою та інтенсивність ведення бойових дій ресурсу, якого у ворога, вочевидь, достатньо.

З його слів, якщо ще тиждень тому фіксувалося зниження інтенсивності ведення бойових дій, то зараз окупаційна армія знову ворог атакує на багатьох ділянках фронту. Зокрема, в районі Покровська та на рештках Курахівського плацдарму.

"На інших ділянках фронту ситуація залишається вкрай складною. Район Тарецька, район Часового Яру. Особливо - південніше від цього населеного пункту Ступочки, південний мікрорайон Часового Яру. Ситуація надзвичайно складна", - наголосив Селезньов.

Окрім того, на Куп'янському напрямку плацдарм в районі населеного пункту Дворічна, що на західному березі річки Оскіл, розширюється. Окупаційні війська перекидають на цей плацдарм додаткові сили та засоби. Експерт наголошує, тому існує потенційна загроза не лише для Куп'янська, а й для оборонців у Вовчанську.

"Ситуація на фронті геть далека від стабільної. Ключовий фактор, який на цю інтенсивність ведення бойових дій впливає, - це фактор ресурсу. Як виявляється, у ворога все ще є ресурси, він готовий їх кидати в пекло війни", сказав військовий експерт.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що війська РФ наступають на Курщині. Втім, вони не зробили жодного підтвердженого просування.

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