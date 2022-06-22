"Ситуація дійсно важка": військовий експерт описав події на сході та пояснив, чим загрожує захоплення Тошківки

Найгарячіша ситуація на фронтах України – на сході, куди Росія кидає додаткові сили, Маючи тактичний успіх у районі Тошківки Луганської області, окупанти змогли прорватися західніше і перерізати дорогу до угруповання українських військ у Золотому і Гірському.

Водночас українським захисникам вдалося зупинити ворожі сили у напрямку Харкова та на Слов’янському напрямку.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 21 червня.

"Спротив продовжується, на сході дуже гаряче. Сєвєродонецьк – наші сили продовжують триматися в районі "Азота", в районі промзони там перебувають. Дещо зіпсувало настрій те, що росіяни, маючи тактичний успіх у районі Тошківки, фактично змогли прорватися західніше, таким чином перерізаючи дорогу, яка йде до нашого угруповання в Золотому і Гірському. Це не дуже приємні новини, але там ще не настільки все трагічно, але ситуація там дійсно важка. Наші сили там продовжують теж давати відсіч", – розповів експерт.

Він ще раз наголосив, що найгарячіше – на сході, куди "Росія кидає додаткові сили, а ми продовжуємо завдавати їм серйозних втрат".

Водночас Мусієнко повідомив про хороші позиції українських військ у районі Золотого і Гірського.

"Позиції хороші (в районі Золотого – ред.). Населений пункт Гірське, який знаходиться поряд із Золотим, дещо відповідає своїй топонімічній назві. Тобто він дійсно має такі ландшафти і сприятливі висоти, які контролюються українськими силами оборони. І в сенсі нашого угруповання боєздатного там, наших позицій, які фортифіковані, обладнані, висот можна бути спокійними. На сьогодні є важливим зберегти просто повноцінне логістичне забезпечення, щоб поповнювати запаси там для наших підрозділів. Тому там треба зупинити просування російських військ, які намагаються північніше рухатися, і намагатися з’єднатися з тим угрупованням, яке йде на схід від Попасної. Це можливо зробити і я думаю, що над цим зараз працюють", – пояснив військовий експерт.

"Що стосується Харкова, то намагалися вести наступальні дії, але зупинили російські війська. І по Слов’янському напрямку з усіх фактично напрямків, звідки тільки можна – чи з боку Лиману, чи з боку Святогірська, Богородичного чи Долини – російські війська зупинили. Там вони вели наступальні дії, але успіху не мали", – повідомив Мусієнко.

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Він також сказав, що на півдні ситуація "більш-менш нормальна і сприятлива для нас", тому що українські сили продовжують потихеньку шукати можливості для переходу до контратак: "І це дуже важливо. На Запорізькому і на Херсонському напрямках".

Нагадаємо, як повідомив 21 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські війська захопили Тошківку.

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