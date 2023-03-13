Ситуація довкола Бахмута залишається складною: з декількох напрямків наступають штурмові загони Вагнера

Росіяни намагаються прорвати оборону та просунутися до центру міста.

Ситуація довкола Бахмута на Донеччині залишається складною. Російські штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися до центральних районів міста.

Про це повідомляє інформаційний центр Міністерства оборони з посиланням на командувача сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

"У ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, українські прикордонники показали, як разом з артилеристами знищили російських окупантів на щойно облаштованих позиціях під Бахмутом.

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