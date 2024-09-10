"Ситуація дуже небезпечна": Жорін оновив свій прогноз щодо Покровська

За його словами, Покровськ – дуже важливий населений пункт для подальших планів ворога.

Екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін пояснив, чому утримання Покровська є таким важливим для фронту.

"Багато уваги Покровську приділяється зовсім невипадково. Цінність багатьох інших міст – тієї ж Авдіївки – в тому, що це міста, можливості для логістики і тд. А Покровськ – дуже важливий населений пункт саме для подальших планів ворога", – пише військовий у своєму Telegram.

Він нагадав свої слова за минулий тиждень, що у разі захоплення Покровська РФ може далі намагатись просуватись далі в Донецькій області (а це прямий ризик виходу на кордон області), пробувати йти на Південь або ж на Дніпропетровську область. Також це величезні проблеми із логістикою.

"Отримавши Покровськ, ворог отримає великі переваги на фронті. Тому ситуація дуже небезпечна, і не надавати їй такого значення просто неможливо", – підсумував Жорін.

Раніше у Defense Express заявили, що просування РФ до Покровська може стати кульмінацією операції, що триває від осені 2022 року.

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич сказав, що у разі втрати Покровська наступною ціллю окупантів будуть Слов'янськ та Краматорськ.

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