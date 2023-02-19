"Ситуація дуже непроста": Зеленський провів Ставку в розширеному форматі

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у новому, розширеному форматі.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері, 19 лютого.

Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі напрямків. Також були доповіді безпосередньо з передової.

"Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії, заплановані на найближчу перспективу. А також те, що робиться зараз, цими днями, на передовій. Головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, особливий акцент – на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється", – зазначив Зеленський.

Президент заслухав детальні доповіді щодо кожної бойової позиції і найгарячіших напрямків.

"Бахмутський напрямок, ОСУВ "Хортиця" – була доповідь командувача генерала Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил у ворога.

Вугледарський напрямок, ОТУ "Донецьк" – доповідав генерал Содоль. Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат", – розповів глава держави

Зеленський певен, що чим більше Росія втратить на Донбасі – у Бахмуті, Вугледарі, Мар’їнці, Кремінній, то тим швидше ЗСУ зможуть завершити війну перемогою України.

"Заслухав доповідь щодо ситуації на півдні. Зокрема, Одеський напрямок – доповідав генерал Гнатов. Ситуація без змін, контролюємо всі можливі перспективи.

ОСУВ "Таврія" – доповідав генерал Тарнавський щодо конкретних результатів захисту. Дякую всім нашим воїнам, хто береже Запоріжжя й увесь цей напрямок", – сказав президент.

Про ситуацію на Північному напрямку, зокрема щодо захисту Києва доповіда генерал Сергій Наєв, який запевнив, що все під контролем – по всьому північному кордону.

Також була доповідь міністра внутрішніх справ щодо формування нових бригад "Гвардії наступу". За словами Зеленського, є "дуже хороші результати".

"Звичайно, воєнні питання, деталі дій розвідки – це те, в чому всього не розкажеш. Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність. І відчуття – відчуття, що Україна рухається до своїх цілей. Доповідь щодо цього зробили (керівник ГУР Кирило) Буданов, (голова СБУ Василь) Малюк, (Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр) Литвиненко", – підсумував Зеленський.