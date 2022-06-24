"Ситуація дуже погана": мер Миколаєва про життя міста під обстрілами

Ситуація у місті погана через постійні обстріли росіян.

По Миколаєву стріляють із Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань між містами.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня – ред.) Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" чи "Ураган".. Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться", - сказав він.

"На сьогодні в місті Миколаєві перебуває близько 160 осіб, які з області переїхали сюди, до Миколаєва, деякі люди з Херсона. Інші люди, коли прибувають з області чи з Херсона до Миколаєва, коли бачать ці бомбардування, відчувають їх на собі – вони одразу їдуть далі. Тому невелика кількість людей залишається в Миколаєві – от це такі цифри. Тобто всі далі їдуть до Одеси, евакуюються з Одеси залізничним шляхом до Західної України чи там до країн Західної Європи", - додав він.

Нагадаємо, російські війська 23 червня завдали по Миколаєву удари трьома крилатими ракетами наземного базування. Запустили їх з тимчасово захопленої території Херсонської області.

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