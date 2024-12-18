Ситуація дуже складна, армія РФ може оточити ЗСУ: експерт про серйозну небезпеку на Донеччині

В південній частині фронту на Донеччині склалася складна ситуація, зокрема біля Времівського виступу. Російська армія намагається оточити українських військових.

Про це військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі Radio NV.

"Якщо ми кажемо про Времівський виступ, то ситуація там дуже складна. Вона повністю пов’язана з Курахівським напрямком. Чому? Тому що ворог, оточивши наші війська на цій локації, може перерізати трасу від Курахового на Запоріжжя, створити там дуже погану ситуацію безпосередньо біля Курахового", – пояснив Попович.

За його словами, окупаційна армія РФ хоче оточити Сили оборони, зокрема в районі Великої Новосілки. Тим часом біля Макарівки фактично вже склалася небезпечна ситуація. Там теж може бути оточення, каже Попович.

"Макарівка – це знову ж таки малий радіус оточення, якщо можна так назвати, біля Великої Новосілки. Макарівка фактично в сірій зоні. Там дуже важко буде відходити саме у зв’язку з погодними умовами. Поля зараз розм’якли. Дуже важко ними пересуватися. Піхота пройде, а техніку, можливо, навіть доведеться залишити на поталу ворогові, оскільки в полях вона грузнутиме. Таке саме може статися і поблизу Курахового. Таке ж сталося в районі Успенівки", – наголошує Денис Попович.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Денис Попович повідомляв, що армія РФ прагне перерізати важливу трасу на Донеччині. Окупанти прорвалися за Курахівське водосховище, а це створило нову загрозу для українського угруповання на цій ділянці фронту.

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