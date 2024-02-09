Ситуація дуже складна: Барабаш розповів про бої за Авдіївку

Ситуація в Авдіївці Донецької області складна. Окупаційні російські війська намагаються взяти місто в оточення з південного і північного флангів.

Про це в етері телемарафону повідомив це керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Сили ворога в рази більші. Однак Авдіївка не впала, як пишуть деякі Телеграм-канали. Такого немає. Якщо так хтось заявляє, то це, у першу чергу, неповага до захисників, які боронять це місто. До того, щоб "все пропало", ще дуже далеко", - заявив він.

Війська країни-агресорки Росії намагаються штурмувати позиції Збройних сил. Крім того, загарбник здійснюють лобові атаки. Окупанти намагаються відрізати Авдіївський коксохімічний завод.

"Ворог через дачний масив хоче відрізати частину міста, відрізати коксохім, і тисне туди дуже потужно. Хлопці відпрацьовують, не дають їм робити просування, але ситуація дуже непроста", - наголошує Барабаш.

З його слів, зміна головнокомандувача ЗСУ означає, що "щось нове буде, нові підходи будуть". Але разом з тим, військовим "головне, щоб було забезпечення, резерви, боєкомплекти".

"Звичайно, . Вже головком [Олександр] Сирський знає нашу ділянку, особисто був в Авдіївці неодноразово, розуміє нашу ділянку загалом. Думаю, зараз якісь нові підходи однозначно будуть стосовно оборони нашого міста", — сказав керівник Авдіївської МВА.

Нагадаємо, видання Reuters оцінило, чому Росія прагне захопити українську Авдіївку. Зокрема, зазначається, що місто вважається воротами до Донецька, житлові квартали якого, за словами російських чиновників, обстрілюються українськими силами, іноді з Авдіївки.

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