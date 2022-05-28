"Ситуація дуже складна": Зеленський назвав ключові напрямки боротьби на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 28 травня ситуація на фронті складна і наступ Росії зосереджений на Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасну та інші міста.

Водночас президент запевнив, що українська оборона тримається.

Про це він сказав у відеозверненні.

"Ситуація дуже складна, особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ", – розповів Зеленський.

"Але наша оборона тримається. Там невимовно складно і я вдячний усім, хто витримує цей натиск окупантів", – додав президент.

Нагадаємо, на півдні України ЗСУ проводять контрнаступальні дії, ворог зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.

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