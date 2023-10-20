Ситуація дуже важка, росіяни штурмують: яка ситуація наразі в Авдіївці

Наразі ситуація в Авдіївці Донецької області дуже важка. Російська окупаційна армія від учорашнього дня вже добу штурмує, нова хвиля пішла.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Ми розуміли, що вони полізуть найближчими днями, але не думали, що вони підуть вночі. Хоча військові чітко сказали, що вночі будуть штурми, хлопці були готові. Нова хвиля не менш потужна ніж та, що була 10-11 жовтня. Знову велика кількість техніки", - розповів Барабаш.

За попередніми даними, лише вчора за ніч близько 50 одиниць техніки було спалено на напрямку та приземлено п'ятий літак Су-25.

"Хлопці тримаються, все відбили, але дуже важко. Ситуація важка. Всі позиції тримаються, але ворог тисне, не полишає спроб місто оточити", - додав очільник МВА.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомляв, що в Авдіївці російські окупанти поновили масовані атаки. Збільшилася кількість обстрілів громади з боку військових РФ - б’ють по школах та позиціях українських військових.

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