Ситуація дуже важка: журналіст про наступ РФ на Курахове – які села під загрозою окупації

За словами журналіста, наразі основні бої проходять біля Жовтого та Пустинки, що поблизу окупованого Селидового – на північ від Курахового.

Ситуація на Курахівському напрямку дуже важка, росіяни продовжують тиснути на позиції Сил оборони.

Детально про головне з Курахівського напрямку розповів у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

За його інформацією:

Ворог продовжує займати Сонцівку та закріплюватися там.

та закріплюватися там. Втрачено Антонівку , що біля Катеринівки , але й контроль Катеринівки також вже під великим питанням.

, що біля , але й контроль Катеринівки також вже під великим питанням. У Дальному вдається тримати північні та західні околиці, а також не пускати ворога на північний схід від села у бік Курахового.

Антонівка, Катеринівка і Дальнє на карті

У Петрівці та Григорівці нашим воїнам вдалося вийти з оперативного оточення. Була критична ситуація.

нашим воїнам вдалося вийти з оперативного оточення. Була критична ситуація. Наразі основні бої проходять вже біля Жовтого та Пустинки. Частина останнього села – не під українським контролем.

Жовте і Пустинка на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Південно-західні околиці Новоселидівки (невелика частина) та третина Берестків все ще під контролем ЗСУ, але незабаром треба буде виходити з цього мішку. Все залежить від того, як довго зможуть триматися залишки Сонцівки.

Новоселидівка, Берестки і Сонцівка на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Раніше військові блогери "Офіцер" і "Осман" попередили про небезпеку оточення ЗСУ на Курахівському напрямку.

Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова розповіла, що окупанти майже повністю знищили місто Курахове.

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