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Ситуація дуже важка: журналіст про наступ РФ на Курахове – які села під загрозою окупації

Ситуація дуже важка: журналіст про наступ РФ на Курахове – які села під загрозою окупації

Курахове на карті / Фото: Deepstatemap

За словами журналіста, наразі основні бої проходять біля Жовтого та Пустинки, що поблизу окупованого Селидового – на північ від Курахового.

Ситуація на Курахівському напрямку дуже важка, росіяни продовжують тиснути на позиції Сил оборони.

Детально про головне з Курахівського напрямку розповів у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

За його інформацією:

  • Ворог продовжує займати Сонцівку та закріплюватися там.
  • Втрачено Антонівку, що біля Катеринівки, але й контроль Катеринівки також вже під великим питанням.
  • У Дальному вдається тримати північні та західні околиці, а також не пускати ворога на північний схід  від села у бік Курахового.
Антонівка, Катеринівка і Дальнє на карті / ©
Антонівка, Катеринівка і Дальнє на карті
  • У Петрівці та Григорівці нашим воїнам вдалося вийти з оперативного оточення. Була критична ситуація.
  • Наразі основні бої проходять вже біля Жовтого та Пустинки. Частина останнього села – не під українським контролем.
Жовте і Пустинка на карті / © t.me/DeepStateUA
Жовте і Пустинка на карті / Фото: t.me/DeepStateUA
  • Південно-західні околиці Новоселидівки (невелика частина) та третина Берестків все ще під контролем ЗСУ, але незабаром треба буде виходити з цього мішку. Все залежить від того, як довго зможуть триматися залишки Сонцівки.
Новоселидівка, Берестки і Сонцівка на карті / © t.me/DeepStateUA
Новоселидівка, Берестки і Сонцівка на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Раніше військові блогери "Офіцер" і "Осман" попередили про небезпеку оточення ЗСУ на Курахівському напрямку.

Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова розповіла, що окупанти майже повністю знищили місто Курахове.

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