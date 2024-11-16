Ситуація дуже важка: журналіст про наступ РФ на Курахове – які села під загрозою окупації

За словами журналіста, наразі основні бої проходять біля Жовтого та Пустинки, що поблизу окупованого Селидового – на північ від Курахового.
Ситуація на Курахівському напрямку дуже важка, росіяни продовжують тиснути на позиції Сил оборони.
Детально про головне з Курахівського напрямку розповів у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.
За його інформацією:
- Ворог продовжує займати Сонцівку та закріплюватися там.
- Втрачено Антонівку, що біля Катеринівки, але й контроль Катеринівки також вже під великим питанням.
- У Дальному вдається тримати північні та західні околиці, а також не пускати ворога на північний схід від села у бік Курахового.
- У Петрівці та Григорівці нашим воїнам вдалося вийти з оперативного оточення. Була критична ситуація.
- Наразі основні бої проходять вже біля Жовтого та Пустинки. Частина останнього села – не під українським контролем.
- Південно-західні околиці Новоселидівки (невелика частина) та третина Берестків все ще під контролем ЗСУ, але незабаром треба буде виходити з цього мішку. Все залежить від того, як довго зможуть триматися залишки Сонцівки.
Раніше військові блогери "Офіцер" і "Осман" попередили про небезпеку оточення ЗСУ на Курахівському напрямку.
Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова розповіла, що окупанти майже повністю знищили місто Курахове.
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