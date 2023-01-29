Ситуація дуже жорстка: Зеленський розповів про постійні штурми окупантів на Донбасі

За словами президента, у деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом.

Сьогодні, 29 січня, президент Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні.

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"Основна увага, звичайно, – ситуації на фронті, передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка", – зазначив глава держави.

За його словами, на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні російські штурми і намагання прорвати нашу оборону. Зеленський наголосив, що ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак.

"У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом. І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну", – сказав президент.

Зеленський пояснив, що кожен зупинений крок ворога на Донбасі – це десятки недопущених кроків окупантів на інших напрямках.

Він подякував всім підрозділам, які попри все зберігають позиції й відбивають ворожі штурми на Донеччині.

Особливо глава держави відзначив бійців 72-ї окремої механізованої бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади "за наполегливість при виконанні бойових завдань на Донецькому напрямку".

Також він відзначив наших воїнів на південних напрямках. Зокрема, 44-ту та 406-ту артилерійські бригади, а також розвідувальні підрозділи 123-ї та 124-ї бригад тероборони.

"Головнокомандувач, командувачі оперативних напрямків, міністр оборони доповідали на Ставці сьогодні про характер дій ворога, про наші відповіді, про постачання боєприпасів і техніки бойовим підрозділам. Керівник розвідки доповів про те, як ситуація може змінитися найближчим часом. Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупантів", – підсумував Зеленський.