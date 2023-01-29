Ситуація дуже жорстка: Зеленський розповів про постійні штурми окупантів на Донбасі

За словами президента, у деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом.
Сьогодні, 29 січня, президент Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні.
"Основна увага, звичайно, – ситуації на фронті, передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка", – зазначив глава держави.
За його словами, на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні російські штурми і намагання прорвати нашу оборону. Зеленський наголосив, що ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак.
"У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом. І протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну", – сказав президент.
Зеленський пояснив, що кожен зупинений крок ворога на Донбасі – це десятки недопущених кроків окупантів на інших напрямках.
Він подякував всім підрозділам, які попри все зберігають позиції й відбивають ворожі штурми на Донеччині.
Особливо глава держави відзначив бійців 72-ї окремої механізованої бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади "за наполегливість при виконанні бойових завдань на Донецькому напрямку".
Також він відзначив наших воїнів на південних напрямках. Зокрема, 44-ту та 406-ту артилерійські бригади, а також розвідувальні підрозділи 123-ї та 124-ї бригад тероборони.
"Головнокомандувач, командувачі оперативних напрямків, міністр оборони доповідали на Ставці сьогодні про характер дій ворога, про наші відповіді, про постачання боєприпасів і техніки бойовим підрозділам. Керівник розвідки доповів про те, як ситуація може змінитися найближчим часом. Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупантів", – підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що росіяни тисячами кидають своїх військових і завербованих зеків як "гарматне м'ясо" для штурму українських позицій на Донбасі. Особливо складна ситуація в Бахмуті і на Вугледарському напрямку.
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін повідомив, що росіяни на Донеччини за одну добу інколи втрачають більше людей, ніж ЗСУ за всю контрнаступльну операцію на Харківщині.
За інформацією ЗСУ, впродовж останніх двох місяців окупанти біля Бахмута втратили таку ж кількість особового складу, як під час двох Чеченських війн.
27-річний Вадим, який воював на Бахмутському напрямку, розповів ТСН, що перед українськими позиціями просто "килим" з трупів вбитих росіян.
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