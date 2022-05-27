“Ситуація гірша, ніж кажуть”: Кулеба назвав вирішальним для України постачання важкої зброї із США

“Ситуація гірша, ніж кажуть”: Кулеба назвав вирішальним для України постачання важкої зброї із США

Очільник українського дипломатичного відомства заявив, щоб без реактивних систем залпового вогню ЗСУ не зможуть успішно протистояти російському наступу на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) найбільш нагальною потребою, щоб протистояти наступу на Донбасі російських окупантів, які мають перевагу у важкому озброєнні.

Про це він говорив у четвер, 26 грудня, під час прямої трансляції з Польщі у Twitter .

За його словами, військова ситуація у східних регіонах, де триває російський наступ, надзвичайно важка. "Вона настільки жахлива, що, як кажуть люди, навіть гірша, ніж кажуть", - сказав Кулеба.

Єдиною відповіддю на агресію, яка може справцювати, очільник українського зовнішньополітичного відомства назвав “більш важку зброю”, маючи на увазі реактивні системи залпового вогню. “Без неї ми не зможемо відкинути їх назад”, - наголосив міністр.

Дмитро Кулеба назвав рішення Вашингтона з цього приводу “вирішальним” для України.

Як повідомляє CNN адміністрація Байдена готується посилити озброєння України новітніми ракетними системами великої дальност у рамках більшого пакету військової та безпекової допомоги. Відповідне рішення може бути оголошено вже наступного тижня.

Ще однією системою, яку просила Україна, є високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS, здатна стріляти тими ж типами боєприпасів, що й РСЗВ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава бореться за надання їй усієї необхідної зброї для зупинення агресії Росії. Зокрема, для цього необхідні системи РСЗВ.

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