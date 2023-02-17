Наступу на Донбасі: Гайдай розповів, куди ворог кидає зусилля

Війська агресорки Росії збільшили продовжують збільшувати масовість наступальних дій на Донбасі. Зокрема, на Луганщині ворог спрямував основні сили на напрямку Кремінної.

Повідомив голова Луганської ОВА

"Окупанти зараз кидають туди всі зусилля. Там постійно намагання прорвати нашу оборону. Туди й вони кидають свою важку техніку", - наголосив він.

Гайдай додає, що не лише Креміної, потерпають інші напрямки. Зокрема, йдеться про Білогорівку, напрямок Кремінна-Лиман та Сватове-Куп’янськ. Гайдай каже, що в Білогорівці "не залишилося жодного квадратного метра, куди б не били російські снаряди".

"На всіх напрямках набагато збільшилася кількість обстрілів та наступів. Зараз навіть підключають уже авіацію. Та якою б важкою ситуація на сьогодні не була, але вона абсолютно контрольована", - йдеться в зверненні очільника облдержадміністрації.

Нагадаємо, російські війська змінили свою тактику в напрямку Вугледара Донецької області. Окупанти РФ припинили вночі атакувати позиції ЗСУ. Натомість відновлюють власні сили. Наразі на напрямку кількість штурмових дій коливається від двох до чотирьох. Також росіяни змінили тактику й у застосуванні авіації.

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