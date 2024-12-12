Ситуація критична: окупанти за 6 км від Покровська

Збройні сили України стикаються з інтенсивними атаками та значною перевагою російських військ у живій силі та артилерії. Ситуація на Покровському напрямку критична.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема в районах населених пунктів Новий Труд та Даченське. Такі маневри дозволять російським військам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська. Найближчими днями противник може спробувати оточити українські сили між Новим Трудом і Даченським для підготовки наступу на Шевченкове", - сказано в повідомленні.

Унаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві українські позиції, одну втрачено, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Наразі здійснюються заходи з відновлення позицій. Командир українського батальйону охарактеризував ситуацію як критичну, підкресливши, що російські війська атакують українські позиції до 30 разів на день та мають суттєву перевагу у кількості особового складу і артилерії", - відзначають аналітики ISW.

Російське командування прагне захопити Покровськ попри величезні втрати. За останні два тижні на цьому напрямку російські сили втратили майже 3 тисячі військовослужбовців.

Що відомо про наступ на Покровськ

Покровськ - логістичний вузол, через який проходять траси на Донецьк, Костянтинівку, Краматорськ та вглиб країни.

Після падіння Авдіївки наприкінці лютого цього року російські ЗС почали наступ на Покровському напрямку. В квітні їм вдалося знайти шпарину в українській обороні біля селища Очеретине і посилити тиск на позиції ЗСУ.

У середині липня російська армія подолала ще одну лінію оборони біля села Прогрес і за місяць вона змогла наблизитись до Покровська на відстань 10 км, а до сусіднього міста Селидове - 3 км.

Пояснюючи причини важкої ситуації біля Покровська, Олександр Сирський наголосив, що Москва зосередила тут найбільш боєздатні свої підрозділи.

Щодня на цьому напрямку фіксується близько 50 боєзіткнень. РФ має перевагу в живій силі, артилерії, авіації і бронетехніці.

Сирський наголосив, що ситуація біля Покровська дуже важка, але перебуває під контролем України.

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