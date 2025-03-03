Ситуація критична: РФ тримає під вогнем усю логістику, яка йде з Сумщини на Курщину – Deep State

За інформацією Deepstate, росіяни взяли під вогневий контроль всю логістику, що йде із Сумської області на Курщину.

Російські війська взяли під вогневий контроль всю логістику, що йде із Сумської області на Курщину.

Про це заявив співзасновник проєкту Deepstate, військовий експерт Роман Погорілий в ефірі "Київ 24".

За його інформацією, наразі ситуація на Курському напрямку дуже складна, тому що ворог зосередився на обмеження нашої логістики.

"Він, по суті, контролює всю логістику, яка йде з Сумщини на Курщину. Зокрема, це дорога з Юнаківки до Суджі. Зараз ворог зосередив свою увагу вздовж кордону в районі між Журавкою та Новеньким. Там тривають бойові дії. Сили оборони також намагаються стримати ворога, щоб він не закріплявся там та не накопичувався. Але саме з того району, який росіяни намагаються потроху брати під контроль, здійснюєтьяс ураження логістики", – каже експерт.

Також він стверджує, що є спроби росіян пробиратися в село Новеньке на Сумщині.

"Там закріпитися досить складно, тому що там важка місцевість. Села як такого не має. Село на дві хати. Ворогу там важко закріпитися. Попри це вони намагаються туди пролізти та закріплятися", – зазначає аналітик Deepstate.

Аналітик пояснив, щ саме з того району росіяни хочуть взяти під вогневий контроль логістику та вийти на КПП "Суджа", звідки здійснюється переміщення наши сил.

"Ситуація там досить критична, але не нова. Така обстановка починалася з січня і зараз набирає свого піку. Якщо ми нічого не зробимо, то матимемо величезні наслідки. В першу чергу говориться не про витіснення, а про постачання. По цьому маршруту здійснюється ураження, там неможливо навіть нормально рухатися", – підсумував Погорілий.

Карта бойових дій на Курщині / Фото: Deepstatemap

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, для чого Україні потрібна Курська область.

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