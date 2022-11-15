Ситуація критична: у Зеленського повідомили про наслідки масованої атаки Росії

Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

В Офісі президента розповіли, що через удари окупантів по критичній інфраструктурі ситуація в Україні критична.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, найбільше влучань російських ракет було у центральних та північних областях. А найтяжча ситуація із електропостачанням у Києві.

"Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні", - йдеться у його повідомленні.

Він наголосив, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

"Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені!, - закликав Тимошенко.

Нагадаємо, 15 листопада росіяни завдали нового масового ракетного удару по території України. Вибухи було чути у Львові, Харкові, Рівному, КривомуРозі, Черкаській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Тернопільській областях. Працює ППО, на жаль, є влучання російських ракет. Через влучання ракет у деяких містах перепади електроенергії.

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