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Ситуація критична: у Зеленського повідомили про наслідки масованої атаки Росії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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1594
Час на прочитання
2 хв
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Ситуація критична: у Зеленського повідомили про наслідки масованої атаки Росії

Фото: Unsplash

Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

В Офісі президента розповіли, що через удари окупантів по критичній інфраструктурі ситуація в Україні критична. 

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, найбільше влучань російських ракет було у центральних та північних областях. А найтяжча ситуація із електропостачанням у Києві. 

"Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні", - йдеться у його повідомленні. 

Він наголосив, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

"Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені!, - закликав Тимошенко.

Нагадаємо, 15 листопада росіяни завдали нового масового ракетного удару по території України. Вибухи було чути у ЛьвовіХарковіРівномуКривомуРозіЧеркаськійЖитомирськійСумськійПолтавськійВінницькійТернопільській областях. Працює ППО, на жаль, є влучання російських ракет. Через влучання ракет у деяких містах перепади електроенергії.

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Дата публікації
Перегляди
1594
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