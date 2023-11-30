"Ситуація критична": військовий про ситуацію на Авдіївській промці та у самому місті

За словами військового, Авдіївська промзона перетворюється на купу будівельного сміття, тому там просто немає де тримати оборону.

Майор МВС Максим Морозов, позивний "Лютий", який бере участь у боях за Авдіївку, розповів нову інформацію про становище у місті.

Про це передає Zn.ua.

За його словами, на південному фланзі Авдіївки ситуація складна, але контрольована. Йдеться населені пункти Первомайське, Сєвєрне.

Авдіївка на карті / Фото: Deepstatemap

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"Незважаючи на спроби росіян просунутися, вони всі є невдалими", – запевнив "Лютий".

З півночі росіяни нмагаються зайти на завод "Коксохім". Окупанти здійснюють постійні штурмові дії, удари авіацією, КАБами.

"Ще північніше – це села Степове, Керамік. Там теж відбуваються постійні бої – ворог розширює сірі зони й намагається взяти їх під свій контроль", – каже Морозов.

Авдіївка на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Ситуація на "промці"

Ситуацію в Адвіївській промзоні Максим називає "просто критичною".

"На "промці" відбуваються постійні бої. Сама промзона просто перетворюється на купи будівельного сміття. Там зараз критично з тієї причини, що просто немає де тримати оборону", – пояснив військовий.

Що буде у разі ймовірного відступу з "промки"

"Буде дуже критично. Але це не змінить загальних дій Сил оборони. Після промзони йде Авдіївська так звана "старуха" – стара частина міста, де приватна забудова. Звісно, там буде дуже складно закріпитися як нам, так і ворогові", – розмірковує "Лютий".

Він припустив, що ця частина міста буде, швидше за все, сірою зоною, а українські оборонні рубежі проходитимуть далі.

"Але поки ведуться бої за промзону, тому давайте спочатку поборемося на неї, а вже коли вона перетвориться на суцільне будівельне сміття, розглядатимемо інші сценарії.

У принципі влітку там було реально тримати оборону. Взимку, коли навіть немає де зігрітися, можливо, хтось і прийме рішення відійти. Але поки його немає, тому боротьба триває саме за "промку", – підсумував Морозов.

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають і досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу". Він вважає, що окупанти намагаються зробити з Авдіївки другий Бахмут.

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