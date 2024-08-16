Ситуація критична: ЗСУ на Донеччині не вистачає людей і снарядів, в окопи направляють кухарів – WSJ

За словами комбата Кучера, зараз солдати змушені довше затримуватися в окопах, тому що на зміну їм не приходять свіжі бійці.

Українські Сили оборони на Донеччині продовжують піддаватися посиленим атакам з боку російських військ, незважаючи на вторгнення України на територію Росії. Курська операція України вперше за майже рік дала Києву тактичну ініціативу, однак для її проведення Україні довелося перекинути війська і зброю зі своїх і без того напружених ділянок фронту.

Про це пише The Wall Street Journal.

Військові на сході розповідають WSJ, що ситуація стає дедалі важчою протягом усього літа, і немає жодних ознак того, що російські війська послаблюють свої позиції з моменту початку вторгнення під Курськ. Крім того, вони, як і раніше, відчувають гостру нестачу артилерійських боєприпасів: у деяких районах Росія має перевагу в артилерійському обстрілі 10 до 1.

Брак живої сили

"Якщо на позиції має бути п'ять-шість осіб, то в нас буде двоє-троє", – каже один із військових.

За його словами, людей не вистачає настільки, що в окопи направляють кухарів, механіків та інший тиловий персонал. "Це питання часу, коли ворог знайде слабке місце", – зазначає він.

Командир 21-го батальйону з позивним Кучер сказав, що коли його бійці прибули в район Красногорівки навесні, у них було приблизно стільки ж людей, скільки в росіян. Зараз, за його словами, перевага в живій силі у росіян становить приблизно п'ять до одного. Тільки близько 20 % втрат його батальйону замінюються новобранцями.

За словами Кучера, зараз солдати змушені довше затримуватися в окопах, тому що на зміну їм не приходять свіжі бійці.

"Кілька місяців тому він відправив одного зі своїх командирів взводу, якого звуть Жак, на тиждень замінити в окопі виснаженого солдата. Жак повернувся наприкінці липня, провівши там 50 днів. Три спроби ротації військ довелося припинити, коли почалися російські атаки. Інший солдат провів у тому ж окопі 105 днів і зараз перебуває в госпіталі на лікуванні", – пише WSJ.

Брак боєприпасів

Також військові скаржаться на брак боєприпасів.

"У нас є наказ стріляти тільки по стаціонарних цілях", – каже один із військових, які працюють під Покровськом. – Нам доводиться чекати, поки танк зупиниться, перш ніж ми зможемо його підбити".

За словами бійця, його підрозділ покладається на дрони з вибухівкою, щоб заповнити брак артилерії. Але ефективність безпілотників знижується, оскільки російські війська стали активніше використовувати електронні глушилки. Тепер тільки близько половини безпілотників досягають своїх цілей.

"У росіян усього більше, ніж у нас, – більше людей, більше зброї, більше снарядів, більше боєприпасів, – каже він. – У підсумку це змушує нас відступити".

Водночас військовослужбовці на сході країни кажуть, що їм подобається дивитися відеоролики про те, як Україна б'є по російських колонах у Курській області, але вони поки що не впевнені, що відправка українських військ до Росії окупиться.

"Нам би не завадила тисяча осіб", – підсумував комбат Кучер.

Нагадаємо, росіяни захопили три села на Донеччині і просунулись далі.

Бійці розповіли, чи відчули на Донеччині відтік росіян через події на Курщині

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