Ситуація "критично важка": у ЗСУ розповіли, де йдуть бої за Часів Яр

Рубежі Часового Яру тримає 24-та бригаду ім. короля Данила.
Обстановка в районі Часового Яру Донецької області в залишається критично важкою, бої точаться на межі каналу "Сіверський Донець- Донбас".
Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ "Хортиця".
"Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів «шторм-V», десантників та спецпризначенців. За минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських обстрілів", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням ОСУВ, тактика противника така: доставляє свою піхоту в район лісу, де окупанти спішуються, роззосереджуються та намагаються штурмувати позиції наших захисників.
"Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення своїх штурмових дій. Минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, 9 з яких на Часів Яр", - додали військові.
Нагадаємо, за даними DeepState, росіяни окупували мікрорайон "Канал" в місті Часів Яр в Донецькій області.
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