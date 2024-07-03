Ситуація "критично важка": у ЗСУ розповіли, де йдуть бої за Часів Яр

Обстановка в районі Часового Яру Донецької області в залишається критично важкою, бої точаться на межі каналу "Сіверський Донець- Донбас".

Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ "Хортиця".

"Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів «шторм-V», десантників та спецпризначенців. За минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням ОСУВ, тактика противника така: доставляє свою піхоту в район лісу, де окупанти спішуються, роззосереджуються та намагаються штурмувати позиції наших захисників.

"Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення своїх штурмових дій. Минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, 9 з яких на Часів Яр", - додали військові.

Нагадаємо, за даними DeepState, росіяни окупували мікрорайон "Канал" в місті Часів Яр в Донецькій області.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.