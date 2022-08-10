Ситуація лишається складною, але її розвиток - під контролем сил оборони - ОК "Південь"

Ситуація в операційній зоні лишається напруженою та складною, але її розвиток під контролем сил оборони.

Про це пише оперативне командування "Південь".

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні немає.

Намагаючись повернути втрачене положення спробував силами десантно-штурмового взводу провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового. Успіху не мав, відступив.

Важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Криворізький район, поблизу Великої Костромки. Влучання по сільськогосподарських площах обійшлося без людських втрат.

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Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

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