Ситуація на Авдіївському напрямку дуже складна: Барабаш про мету російських окупантів

На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже складною. Місцями там фіксується вже критична ситуація.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За його словами, російські окупанти намагаються виконати поставлену Путіним задачу - захопити Авдіївку до так званих виборів у РФ.

“Ситуація дуже складна, дуже напружена. Якщо ми декілька тижнів тому казали, що складно, але контрольовано. То зараз дуже складно, і навіть можна сказати, що десь місцями критична ситуація. Звичайно, це не означає, що всьо пропало, шо все геть погано, але ж ворог кидає дуже великі сили на наше місто. Будь за що вони намагаються виконати поставлену перед ними задачу. В першу чергу це взяти місто Авдіївка до псевдовиборів у РФ”, - наголосив Віталій Барабаш.

Він також додав, що вуличних боїв у місті немає. Проте є окремі групи окупантів, які намагаються пройти, але українські військові їх знищують. Однак найголовніше - це те, що лінія оборони тримається.

“Якщо трохи цифр, то за минулу добу 37 КАБів прилетіли в наше місто. 746 КАБів вже залетіли до міста починаючи з 1 січня. Близько 50 масованих обстрілів відбулися цієї доби. Б'ють по всьому і з усього. У місті ще залишаються 945 містян. Запланована евакуація. Сподіваюся, що все пройде без ускладнень. Але люди не дуже охоче виїжджають”, - підкреслив Барабаш.

Нагадаємо, що за минулу добу українські військові просунулися на південний захід від Авдіївки, зокрема на північний схід від Невельського.

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