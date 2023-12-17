Ситуація на Авдіївському напрямку: РФ добре налагодила логістику – речник 47-ї бригади

Нестачі техніки у росіян на Авдіївському напрямку не спостерігається.

На Авдіївському напрямку у росіян немає нестачі техніки, ворог добре організували логістику.

Про це заявив речник 47-ї бригади Дмитро Лазуткін, передає "Громадське радіо".

"Вони її (військову техніку. – Ред.) активно використовують, вони підтягують резерви. У них непогано організована логістика, враховуючи географічне положення на тому напрямку. Тому навряд чи можна говорити, що далі буде легше", – сказав речник 47-ї бригади.

За його словами, в неділю, 17 грудня, окупанти знову атакували українські позиції поблизу Авдіївки за допомогою броньованої техніки. Вдень бійці 47-ой бригади підбили один ворожий танк. Крім того, українські захисники зафіксували формування нової колони окупантів.

Лазуткін зауважив, що наразі погода заважає роботі дронів.

"Погода сьогодні така, що важко використовувати безпілотники, адже температура коливається близько нуля. Коли безпілотні апарати підіймаються у небо, то швидко відбувається намерзання, тому ускладнена робота і, відповідно, спостереження за ворогом, але воно у будь-якому випадку ведеться.

Ми, звісно, не говоримо про повну неможливість, але ускладненість є. Втім, вона обопільна, для ворога також існують складнощі", – підсумував речник 47-ї бригади.

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

Журналіст Юрій Бутусов показав, який вигляд зараз має Авдіївка, яка стала "черговим містом-привидом на мапі України".

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