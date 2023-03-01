Ситуація на Бахмутському напрямку: боєць ЗСУ розповів, чи є ймовірність виведення українського гарнізону

На Бахмутському напрямку ситуація дуже загострюється. Водночас стратегічні плани ворога не здійснюються.

Військовий ЗСУ Євген Карась сказав про це в інтерв’ю ТСН.ua.

"Ми розуміємо, що стратегічні плани ворога не здійснюються. Є втома і у наших частин. Кожен день забирає життя наших солдатів. Нам не вистачає озброєння всіх типів від союзників. Але маємо - що маємо. Це трагедія для людських домівок. але й запорука того, що потім ми повернемо все", - зазначив боєць.

Євген Карась також додав, що наразі вкрай важливо зберігти бойовий особовий склад для майбутніх контрнаступів.

"На даний момент росіяни не взяли Бахмут, Авдієвку, Вугледар, ледве-ледве взяли Павлівку. Лиман вони не контратакували. Сіверськ стоїть. Якщо з Бахмута буде операція відступу, для нас немає в цьому фатума, тому що ті бійці, які тримали ті позиції, зробили там максимум можливого", - зазначив Євген Карась.

Він назвав Бахмут феноменом химерної війни.

"Сучасність і середньовіччя: дрони, рубка окопна, артилерія, супутники... Що буде з Бахмутом, вирішить командування. Якщо ситуація стане критичною, на мою думку, треба приймати рішення, як це було в Сєвєродонецьку. Історія Бахмута - це героїзм людей на всіх ділянках фронту. Наші війська втримали безкінечні атаки росіян", - додав він.

Нагадаємо, наразі у кварталах Бахмута тривають невпинні стрілецькі бої. Снаряди літають над головами містян. Ворог невпинно штурмує не лише околиці, а й намагаються перерізати дороги до Бахмута.

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