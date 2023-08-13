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Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку: чи є просування

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку: чи є просування

Сергій Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті

Ворог намагається розбудувати систему радіоелектронної боротьби.

Українські воїни продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямках.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, упродовж минулої ночі росіяни 514 разів били по позиціях наших воїнів.

"Здійснили 2 авіанальоти й намагались контратакувати в районі Кліщіївки та Білої гори, втім безрезультатно. Загалом відбулось 9 боєзіткнень", - розповів Череватий.

Тим часом наші військові:

  • знищили 43 окупантів;
  • 109 окупантів поранили;
  • 1 взяли в полон;
  • знищили ворожий танк;
  • знищили 4 БМП;
  • знищили САУ "Гвоздика";
  • знищили 3 польових склади з боєприпасами;
  • знищили станцію радіоелектронної боротьби "Мандат".

На сьогодні станція РЕБ є однією з пріоритетних цілей для наших воїнів, оскільки ворог намагається розбудувати систему радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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