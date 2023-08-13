Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку: чи є просування

Українські воїни продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямках.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, упродовж минулої ночі росіяни 514 разів били по позиціях наших воїнів.

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"Здійснили 2 авіанальоти й намагались контратакувати в районі Кліщіївки та Білої гори, втім безрезультатно. Загалом відбулось 9 боєзіткнень", - розповів Череватий.

Тим часом наші військові:

знищили 43 окупантів;

109 окупантів поранили;

1 взяли в полон;

знищили ворожий танк;

знищили 4 БМП;

знищили САУ "Гвоздика";

знищили 3 польових склади з боєприпасами;

знищили станцію радіоелектронної боротьби "Мандат".

На сьогодні станція РЕБ є однією з пріоритетних цілей для наших воїнів, оскільки ворог намагається розбудувати систему радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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