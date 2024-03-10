Ситуація на Бахмутському напрямку непроста: чи можуть окупанти захопити Часів Яр

На Бахмутському напрямку обстановка наразі непроста. Окупаційна армія Росії намагається здійснювати штурмові дії у спробах захопити Часів Яр.

Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков.

"У Кліщіївці ворог знову залишив свою техніку, поповнив металобрухт, що залишається від минулого року, втратив особовий склад під час штурму. Велися бої за населений пункт Іванівське, ворог також зазнав втрат. Деякі позиції не він зайняв, а ми. Також велися важкі бої за Богданівку, тут ворог також здійснював штурмові дії, залучаючи як техніку, так і особовий склад. Сили оборони України також мали деякий успіх", - розповів він.

За словами Калашнікова, для ворога на сьогодні так просто зайняти Часів Яр – нереально. Окупанти зараз б'ються об ці населені пункти.

"Тобто сказати, що це легке завдання, яке можна вирішити, особливо до виборів Путіна – це взагалі нереально. Вони зараз перейшли до тактики механізованих штурмових ударних груп. Якщо раніше ми більше спостерігали піхотні атаки, то сьогодні ворог більше залучає техніку, посилив артилерійську складову, кількість артилерії, посилив застосування керованих авіаційних бомб. Не шкодує ані техніки, ані особового складу. Якщо техніку ще більш-менш намагається берегти, то людей взагалі не береже, намагається хвилею за хвилею здобувати хоч якийсь успіх на деяких локаціях", - резюмував пресофіцер 26-ї артбригади.

Нагадаємо, за даними Генштаби, на одному з напрямків окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

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