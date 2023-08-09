Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ситуація на Бахмутському напрямку: у ЗСУ розповіли про шалений опір окупантів

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
320
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ситуація на Бахмутському напрямку: у ЗСУ розповіли про шалений опір окупантів

Ситуація на Бахмутському напрямку / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Лише за добу на цьому напрямку ворог 626 разів завдавав удари з артилерії різних типів, здійснив 4 авіанальоти.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують тиснути на ворога і утримувати ініціативу, хоча ворог чинить шалений опір.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його даними, ворог 626 разів за цю добу завдавав удари по нашим позиціям з артилерії різних типів, здійснив 4 авіанальоти.

Втрати ворога на Бахмутському напрямку за добу

Загалом на Бахмутському напрямку за добу відбулося 11 боєзіткнень. 140 окупантів знищено, 232 поранено, 4 взято в полон.

Знищено багато ворожої техніки: 3 танки, 3 БМП, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", самохідна артилерійська установка "Акація", гаубиця Д-30, 3 склади з боєприпасами.

Крім цього, за його словами, знищено комплекс РЕБ "Борисоглебськ-2", 3 безпілотника типу "Зола", 3 "Ланцета" і декілька пускових установок безпілотників.

Ситуація у Бахмуті та Кліщіївці

"Це зона напружених бойових дій, певною мірою епіцентр. Деталі ми не прагнемо розкривати, але ініціативу утримують Сили оборони України. Ворог зазнає потужних втрат. Продовжується надпотужний натиск на ворога, але дуже продуманий, системний, без лобових атак, які б спричиняли великі втрати особового складу", – пояснив Череватий.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачені позиці на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
320
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація