Ситуація на Бахмутському напрямку: у ЗСУ розповіли про шалений опір окупантів

Лише за добу на цьому напрямку ворог 626 разів завдавав удари з артилерії різних типів, здійснив 4 авіанальоти.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують тиснути на ворога і утримувати ініціативу, хоча ворог чинить шалений опір.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його даними, ворог 626 разів за цю добу завдавав удари по нашим позиціям з артилерії різних типів, здійснив 4 авіанальоти.

Втрати ворога на Бахмутському напрямку за добу

Загалом на Бахмутському напрямку за добу відбулося 11 боєзіткнень. 140 окупантів знищено, 232 поранено, 4 взято в полон.

Знищено багато ворожої техніки: 3 танки, 3 БМП, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", самохідна артилерійська установка "Акація", гаубиця Д-30, 3 склади з боєприпасами.

Крім цього, за його словами, знищено комплекс РЕБ "Борисоглебськ-2", 3 безпілотника типу "Зола", 3 "Ланцета" і декілька пускових установок безпілотників.

Ситуація у Бахмуті та Кліщіївці

"Це зона напружених бойових дій, певною мірою епіцентр. Деталі ми не прагнемо розкривати, але ініціативу утримують Сили оборони України. Ворог зазнає потужних втрат. Продовжується надпотужний натиск на ворога, але дуже продуманий, системний, без лобових атак, які б спричиняли великі втрати особового складу", – пояснив Череватий.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачені позиці на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого.

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