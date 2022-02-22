Ситуація на Донбасі: бойовики 84 рази відкривали вогонь, двоє військових загинули 

12 наших бійців отримали поранення.

На Донбасі за минулу добу бойовики 84 рази порушили режим тиші, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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З власних джерел у Генштабі ТСН.ua повідомили, що втрати російсько-окупаційних військ за минулу добу склали склали 18 осіб: безповоротні (200) – 6 (4 -7 омсбр 2 АК (небойові, в результаті ДТП), 2 - 4 омсбр 2 АК (небойові, обставини уточнюються), санітарні (300) - 12 (2 – омсбр 2 АК (небойові, обставини уточнюються), 2 -7 омсбр 2 АК (1- небойовий, в результаті ДТП, 1 - небойовий, обставини уточнюються), 1 – 6 омсп 2 АК (небойовий, припадок епілепсії – евакуйований до шпиталю), 2 – 11 омсп 1 АК (небойові, обставини уточнюються), 2 – 3 омсбр 1 АК (небойові, обставини уточнюються), 3 - 4 омсбр 2 АК (небойові, ймовірно, підрив на НВП).

"За минулу добу внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули, отримавши осколкові поранення, несумісні з життям. Дванадцять військовослужбовців отримали поранення та перебувають у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування", — повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Від початку поточної доби зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців від початку доби немає.

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Нагадаємо, що жителі окупованого Донецька повідомляють про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

Люди наголошують, що таких масштабів ще не бачили "за всі вісім років".

21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

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