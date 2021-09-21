Ситуація на Донбасі: бойовики активізувалися ввечорі, є поранений боєць

Ситуація на Донбасі: бойовики активізувалися ввечорі, є поранений боєць

Окупанти п’ять разів порушили режим тиші.

Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась. Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню.

Про це повідомили у штабі ООС.

Російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка.

Поблизу Катеринівки ворог застосовував міномети калібру 120 мм.

В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Втрат серед українських захисників немає.

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