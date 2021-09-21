Ситуація на Донбасі: бойовики активізувалися ввечорі, є поранений боєць

Окупанти п’ять разів порушили режим тиші.
Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась. Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню.
Про це повідомили у штабі ООС.
- Російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка.
- Поблизу Катеринівки ворог застосовував міномети калібру 120 мм.
- В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.
- Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.
Втрат серед українських захисників немає.
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