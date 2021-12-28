Ситуація на Донбасі: бойовики активно стріляли, є поранені бійці

Російські найманці продовжують обстрілювати українські позиції.
Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у штабі ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.
- Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
- В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки з мінометів калібру 120 мм.
- На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- На Луганщині, поблизу населеного пункту Лобачеве, противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий.
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