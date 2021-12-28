Ситуація на Донбасі: бойовики активно стріляли, є поранені бійці

Ситуація на Донбасі: бойовики активно стріляли, є поранені бійці

Російські найманці продовжують обстрілювати українські позиції.

Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, ворог стріляв:

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Луганщині, поблизу населеного пункту Лобачеве, противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий.

На Донбасі за добу не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню | Новини з фронту

Читайте також: