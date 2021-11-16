Ситуація на Донбасі: бойовики атакують наших бійців з важкого озброєння

Ситуація на Донбасі: бойовики атакують наших бійців з важкого озброєння

За минулу добу втрат немає.

Упродовж минулої доби, 15 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Зокрема, ворог стріляв:

Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

В районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В напрямку ПопасноїЇ противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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