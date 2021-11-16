Ситуація на Донбасі: бойовики атакують наших бійців з важкого озброєння 

За минулу добу втрат немає.
Упродовж минулої доби, 15 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
- В районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
- Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- В напрямку ПопасноїЇ противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Читайте также:
- Лукашенко заявив, що Путін зробив Україні "хорошу пропозицію", як закінчити війну на Донбасі.
- На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю: є поранені українські бійці
- Ситуація на Донбасі: бойовики стріляють, двоє бійців загинули