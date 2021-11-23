Ситуація на Донбасі: бойовики гатили з мінометів та гранатометів, один боєць тяжко поранений

Ситуація на Донбасі: бойовики гатили з мінометів та гранатометів, один боєць тяжко поранений

Окупанти сім разів зривали тишу.

Упродовж минулої доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Зокрема, ворог стріляв:

У напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі Лебединського окупанти відкривали вогонь два рази, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Кам’янки російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Павлополя противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий.

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