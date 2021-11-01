Ситуація на Донбасі: бойовики гатили з мінометів та кулеметів, є поранені

Окупанти 14 разів порушили тишу.
Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Противник стріляв:
Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Позиції наших захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
Біля Новолуганського російсько-окупаційні війська два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.
Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.
З автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі Новотошківського.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.