Ситуація на Донбасі: бойовики гатили з мінометів та кулеметів, є поранені

Ситуація на Донбасі: бойовики гатили з мінометів та кулеметів, є поранені

Окупанти 14 разів порушили тишу.

Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Противник стріляв:

Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Позиції наших захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Новолуганського російсько-окупаційні війська два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.

З автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі Новотошківського.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

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