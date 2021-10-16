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Ситуація на Донбасі: бойовики гатять з кулеметів та гранатометів

Ситуація на Донбасі: бойовики гатять з кулеметів та гранатометів

УНІАН

Противник продовжує порушувати режим тиші.

Від початку доби на Донбасі проросійські бойовики шість разів відкрили вогонь по позиціях ООС. 

Про це повідомили у пресслужбі ООС.

Бойовики стріляли:

  • в напрямку Луганського  обстрілювали з гранатометів різних систем;
  • в бік Новотошківського  вели вогонь з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;
  • біля Красногорівки бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новолуганського вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів й стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського  застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети;
  • біля Широкиного обстрілювали зі станкових й ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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