Ситуація на Донбасі: бойовики гатять з кулеметів та гранатометів

Противник продовжує порушувати режим тиші.
Від початку доби на Донбасі проросійські бойовики шість разів відкрили вогонь по позиціях ООС.
Про це повідомили у пресслужбі ООС.
Бойовики стріляли:
- в напрямку Луганського обстрілювали з гранатометів різних систем;
- в бік Новотошківського вели вогонь з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;
- біля Красногорівки бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новолуганського вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів й стрілецької зброї;
- неподалік Кримського застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети;
- біля Широкиного обстрілювали зі станкових й ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.