Ситуація на Донбасі: бойовики гатять з важкого озброєння, один боєць поранений 

Пораненого доправили до лікарні.
Протягом минулої доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 8 вересня.
- У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.
- В районі населеного пункту Водяне ворог застосував гранатомети різних систем.
- Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти здійснили обстріли наших позицій з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.
У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, що 1 вересня, в районі проведення ООС було зафіксовано аж 12 порушень режиму припинення вогню. Двоє українських бійців дістали поранення.