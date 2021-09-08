Ситуація на Донбасі: бойовики гатять з важкого озброєння, один боєць поранений

Ситуація на Донбасі: бойовики гатять з важкого озброєння, один боєць поранений

Пораненого доправили до лікарні.

Протягом минулої доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 8 вересня.

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У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Водяне ворог застосував гранатомети різних систем.

Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти здійснили обстріли наших позицій з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.

У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, що 1 вересня, в районі проведення ООС було зафіксовано аж 12 порушень режиму припинення вогню. Двоє українських бійців дістали поранення.

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