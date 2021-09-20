Ситуація на Донбасі: бойовики інтенсивно стріляють та провокують наших бійців

Ситуація на Донбасі: бойовики інтенсивно стріляють та провокують наших бійців

Один військовослужбовець дістав поранення.

Упродовж минулої доби, 19 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою.

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення порівняно з попередньою добою зросла.

Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Напружена обстановка спостерігалась в районі населеного пункту Новозванівка, який противник обстрілював тричі, застосувуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм.

Поблизу Майорська російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів.

В напрямку Луганського та Новолуганського ворог здійснював прицільні обстріли із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотника типу "Квадрокоптер", за допомогою якого російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

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