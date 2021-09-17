Ситуація на Донбасі: бойовики накрили вогнем Щастя, поранений місцевий 

Втрат серед українських захисників немає.
Протягом минулої доби, 16 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.
- Поблизу населеного пункту Тарамчук противник двічі обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.
- У районі населеного пункту Піски російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
- На Луганщині ворог двічі застосував безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких здійснив обстріл населеного пункту Щастя, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі.
- Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення. Стан його здоров’я – задовільний.
- Золоте-4 окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Втрат серед українських захисників немає.
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