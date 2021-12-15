Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстріли, поранений військовий

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, та не припиняють обстрілювати українські позиції. Внаслідок обстрілу поранений один військовлослужбовець.

Про це йдеться у ТСН.Ранок.

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Зазначається, близько півночі на Донеччині проросійські бойовики поцілили в українського бійця. Його термінового евакуювали до шпиталю. Стан пораненого лікарі називають середньотяжким.

В штабі Операції об'єднаних сил повідомляють, упродовж минулої доби, 14 грудня, з боку бойовиків зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Новини з фронту: близько півночі проросійські найманці поцілили в нашого бійця

"Поблизу Новолуганська бойовики відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В напрямку Новотишівського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. В районі Авдіївки та Гранітного ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. В бік Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повіомленні штабу ООС.

Також проросійські бойовики поблизу Новомихайлівки застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Водяного здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Станом на ранок 15 грудня з боку збройних формувань РФ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.