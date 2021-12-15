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Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстріли, поранений військовий

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Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстріли, поранений військовий

УНІАН

Стан здоров’я військового – середньої тяжкості.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, та не припиняють обстрілювати українські позиції. Внаслідок обстрілу поранений один військовлослужбовець.

Про це йдеться у ТСН.Ранок.

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