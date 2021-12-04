Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстріли, є поранений боєць

Окупанти стріляють з важкого озброєння.
За добу на Донбасі окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.
Про це повідомили у штабі ООС.
"Окупанти відкривали вогонь поблизу Красногорівки, Кримського, Станиці Луганської, Зайцевого, Попасної", — розповіли в штабі.
Крім того, бойовики вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12, мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП-1 та стрілецької зброї.
За даними штабу, від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше наша розвідка повідомляла, що кадрових військових РФ направили для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів на окуповану частину Донбасу.
Читайте також:
- Зеленський прокоментував можливість запровадження в Україні воєнного стану
- Ймовірність ескалації може бути щодня: Зеленський прокоментував військову загрозу Росії
- Зеленський прокоментував ситуацію на Сході: "Коли Росія каже, що захищає власні кордони - це дуже небезпечно"