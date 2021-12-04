Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстріли, є поранений боєць

Ситуація на Донбасі: бойовики не припиняють обстріли, є поранений боєць

Окупанти стріляють з важкого озброєння.

За добу на Донбасі окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомили у штабі ООС.

"Окупанти відкривали вогонь поблизу Красногорівки, Кримського, Станиці Луганської, Зайцевого, Попасної", — розповіли в штабі.

Крім того, бойовики вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12, мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП-1 та стрілецької зброї.

За даними штабу, від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Нагадаємо, раніше наша розвідка повідомляла, що кадрових військових РФ направили для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів на окуповану частину Донбасу.

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